Знаю лёгкие уравнения но мне лень решать вот 3 уравнения только пишите сразу 3: с-12=0 х:108=1 b*15=0

Математика
Знаю лёгкие уравнения но мне лень решать вот 3 уравнения только пишите сразу 3: с-12=0 х:108=1 b*15=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с-12=0 с=0+12 с=12   х:108=1 х=1*108 х=108   b*15=0 b=0/15 b=0
Гость:
1)с-12=0 с=12 проверка: 12-12=0 0=0   2)х:108=1 х=108х1 х=108 проверка: 108:108=1 1=1   3)bх15=0 b=0:15 b=0 проверка: 0х15=0 0=0
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