Знаю лёгкие уравнения но мне лень решать вот 3 уравнения только пишите сразу 3: с-12=0 х:108=1 b*15=0

Математика

Знаю лёгкие уравнения но мне лень решать вот 3 уравнения только пишите сразу 3: с-12=0 х:108=1 b*15=0

Автор: Гость