Люди давно мечтали летать.Но построить летательный аппарат было очень сложно.Первый в мире самолёт удалось создать А.Ф.Мжайскому в 1882-1885 годах у нас в России.Первый в мире советский космический корабл "Восток" совершил полё...

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Люди давно мечтали летать.Но построить летательный аппарат было очень сложно.Первый в мире самолёт удалось создать А.Ф.Мжайскому в 1882-1885 годах у нас в России.Первый в мире советский космический корабл "Восток" совершил полёт вокруг земного шара в 1961году. Найти 3 однокоренных слов и какое проверочное? Корабль раэобрать как часть речи. ______________________________________________________ Что надо делать,чтобы быть здоровым? ... режим дня. ... спортом.Утром ... до пояса холодной водой.Зимой ... на коньках, ... на лыжах.Летом ... в реке.Всегда вовремя ... спать. Слова для справки:соблюдать,обливаться,купаться,ходить,заниматься,ложиться,купаться.

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