Люди давно мечтали летать.Но построить летательный аппарат было очень сложно.Первый в мире самолёт удалось создать А.Ф.Мжайскому в 1882-1885 годах у нас в России.Первый в мире советский космический корабл "Восток" совершил полё...

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Люди давно мечтали летать.Но построить летательный аппарат было очень сложно.Первый в мире самолёт удалось создать А.Ф.Мжайскому в 1882-1885 годах у нас в России.Первый в мире советский космический корабл "Восток" совершил полёт вокруг земного шара в 1961году. Найти 3 однокоренных слов и какое проверочное? Корабль раэобрать как часть речи. ______________________________________________________ Что надо делать,чтобы быть здоровым? ... режим дня. ... спортом.Утром ... до пояса холодной водой.Зимой ... на коньках, ... на лыжах.Летом ... в реке.Всегда вовремя ... спать. Слова для справки:соблюдать,обливаться,купаться,ходить,заниматься,ложиться,купаться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
летать, летательный, самолёт, полёт. Проверочное слово полЁт и самолЁт. корабль  - сущ., (что?), обознач. предмет.  нач.форма - корабль, нарицательное, неодуш., муж. род.,2-е склон. В предложении является подлежащим.    Что надо делать,чтобы быть здоровым? Соблюдать режим дня. Заниматься  спортом.Утром обливаться до пояса холодной водой.Зимой кататься на коньках, ходить на лыжах.Летом купаться в реке.Всегда вовремя ложиться спать.  
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