Расскажите об основных направлениях внешней политики КНР.

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Китайская внешняя политика определяется и будет опреде-ляться в ближайшие десятилетия прежде всего современным со-стоянием китайской нации и ее насущными интересами. В XX веке, особенно во второй его половине, китайский народ пережил эксперименты Мао Цзэдуна, который нацеливал страну на подго-товку к неминуемой термоядерной войне. Этот лидер неоднократно санкционировал применение оружия на границах Китая как средства внешней политики. После смерти Мао Цзэдуна Дэн Сяопин в определенной степени по инерции также стремился оказывать давление на партнеров, призывая создать «единый фронт» Китая, США, Японии и Европы для борьбы против нашей страны, и даже применял оружие, прежде всего стремясь воздействовать на Вьетнам. Однако начиная с 1980-х годов внешняя политика Китая носит в основном мирный характер. Единственное исключение — осуществляемые время от времени демонстрации военной силы в отношении о. Тайвань. Представляется, однако, что такого рода действия осуществ-ляются исключительно в демонстрационных целях. Возможно, это приходится делать, так как в КНР существуют определенные политические или военно-политические круги, которые вы-нуждают высших руководителей страны «откупаться» подобного рода демонстрациями. Одним словом, главный внешнеполитический урок XX века в Китае извлекли, и этот урок состоит в том, что интересам страны отвечает мирная политика. Не менее, если не более, важно то обстоятельство, что на внешнюю политику Китая влияет ситуация внутри страны, ко торая характеризуется накоплением серьезных проблем. Для их решения потребуется много сил и времени — по крайней мере ближайшее столетие. Это большая работа, от нее нельзя от-влекаться. Проблемы КНР таковы, что исключается всякая возможность начать военные действия с целью сплотить нацию. Громадное население Китая, с одной стороны, не интересуется никакими внешними войнами и авантюрами, а с другой — не будет выходить за пределы своей страны. Это и не в традициях, и не в характере китайцев. Китайская диаспора формируется из весьма специфических представителей этой нации и составляет незна-чительную часть китайского населения. Она не оказывает суще-ственного влияния на судьбу страны. Одним словом, Китай сосредоточен на решении своих внут-ренних проблем и будет сосредоточен на них в обозримом буду-щем, на протяжении по крайней мере нескольких десятилетий. Совершенно точно определил национальные интересы КНР ее нынешний лидер Ху Цзиньтао. Он призвал к социальной гармонии в Китае и к гармонии на мировой арене. В то же время следует признать, что это идеальный, с точки зрения китайского руководства, вариант развития событий, в который свои коррективы вносят многочисленные внешние и внутренние факторы. Имея в виду эти исходные положения, можно поразмышлять о возможной трансформации китайской внешней полити ки и вариантах такой трансформации. Вариант первый — сосредоточение на мирном решении про-блем. В настоящее время и в обозримой перспективе Китай будет сосредоточен на решении своих внутренних проблем. Он стремится поддерживать и развивать равноправные партнерские отношения с США, а также, насколько это возможно, отношения партнерства или сотрудничества с Россией, Европейским союзом, Японией, Индией и т. д.