помогите пожалуйста транскрипцию слов поезд,поёт,йод,вьют,зайка
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помогите пожалуйста транскрипцию слов поезд,поёт,йод,вьют,зайка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[п о й' э з д] [п о й' о т] [й о д] [в' й' у т] [з а й' к а] Вроде так...
Гость:
поезд [пОй'эст] поёт [пай'От] йод [й'От] вьют [в'й'Ут] зайка [зАй'ка] Большими буквами обозначены ударные звуки
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