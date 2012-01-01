ПО УРАВНЕНИЮ РЕАКЦИИ CU(OH)2=CUO+H2O ВЫЧИСЛИТЕ МАССУ ОКСИДА МЕДИ (2), ОБРОЗОВАВШЕГОСЯ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ 49Г ГИДРОКСИДА МЕДИ(2)
Химия
ПО УРАВНЕНИЮ РЕАКЦИИ CU(OH)2=CUO+H2O ВЫЧИСЛИТЕ МАССУ ОКСИДА МЕДИ (2), ОБРОЗОВАВШЕГОСЯ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ 49Г ГИДРОКСИДА МЕДИ(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молярная масса Cu(OH)2 = 98 г/моль Молярная масса CuO = 80 г/моль. m CuO= m Cu(OH)2 x Mr CuO : Mr Cu(OH)2 = (49х80):98 = 40 гр.
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