число,куб которого равен 2012 в 12 степени умножили на квадрат числа 2012 в степени 11. что пполучилось?

Математика
число,куб которого равен 2012 в 12 степени умножили на квадрат числа 2012 в степени 11. что пполучилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - искомое число. x^3=2012^12, x=2012^4. Тогда x*(2012^12)^11=2012^4*2012^2=2012^26 Ответ: 2012^26
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