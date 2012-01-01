число,куб которого равен 2012 в 12 степени умножили на квадрат числа 2012 в степени 11. что пполучилось?
Математика
число,куб которого равен 2012 в 12 степени умножили на квадрат числа 2012 в степени 11. что пполучилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - искомое число. x^3=2012^12, x=2012^4. Тогда x*(2012^12)^11=2012^4*2012^2=2012^26 Ответ: 2012^26
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