решить задачу:прокурор области дал толкование ряда норм уголовного кодекса ипотребовал их исполнения в данном ключе от всх правоохранительных органов. Правомочные действия прокурора. правомерно ли он поступает?

Гость: Гость:

По юр. Силе выделяют официальное и неофициальное толкование. Официальное толкование дается уполномоченными на тоорганами и Должностными лицами. Оно как правило, документально оформляется и является юр.Обязательным для всех кого оно касается. Офиц. Толкованием занимаются Конст. Суд, Высшие представит. Органы, правит-во, отдельные мин-ва, Гос. Комитеты, верховный суд, ген. Прокурор, вЫсший арбитражный суд, Органы республик в составе РФ. Неофициальное толкование Не является юр. Обязательным. Неоф.Толкование подразделяется на Обыденное, компетентное и доктринальное. Компетентное толкование дают юристы практики адвокаты, следователи, прокуроры, судьи. Такое толкование может быть устным или письменным.