на одном участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом-345 ц.С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со второго-в 24 раза больше,чем посеяли.Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика
на одном участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом-345 ц.С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со второго-в 24 раза больше,чем посеяли.Сколько пшеницы собрали с двух участков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314х21=6594 ц собрали с первого участка 345х24=8280 ц собрали со второго участка 8280+6594=14874ц  пшеницы собрали с двух участков Ответ: собрали 14874 ц  пшеницы с двух участков.
Гость:
1)314*21=6594ц пшеницы-собрали с 10ого участка. 2)345*24=8280ц пшеницы-собрали с 2-ого участка. 3)6594+8280=14874ц пшеницы-собрали с двух участков.  
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