на одном участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом-345 ц.С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со второго-в 24 раза больше,чем посеяли.Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика

на одном участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом-345 ц.С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со второго-в 24 раза больше,чем посеяли.Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Автор: Гость