m(Al)=0.6г. + O2 Найти m(Al2O3)  

Химия
m(Al)=0.6г. + O2 Найти m(Al2O3)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3            108г         204             х= 0,6*204/108=1,13г  0,6           х   M( Al)= 27г/моль m( Al )= 108г M( Al2O3)= 102г/моль m(  Al2O3)=204г  
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