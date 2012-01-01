m(Al)=0.6г. + O2 Найти m(Al2O3)
Химия
m(Al)=0.6г. + O2 Найти m(Al2O3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 108г 204 х= 0,6*204/108=1,13г 0,6 х M( Al)= 27г/моль m( Al )= 108г M( Al2O3)= 102г/моль m( Al2O3)=204г
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