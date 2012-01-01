на тело объемом 120см в кубе,полностью погруженное в жидкость,действует архимедова сила 0,96 Н.Какова плотность жидкости
Физика
на тело объемом 120см в кубе,полностью погруженное в жидкость,действует архимедова сила 0,96 Н.Какова плотность жидкости
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Гость:
Сила Архимеда F=(ро)gV ро=F/gV
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