Когда в Нью-Йорке 5 часов утра, в Киеве – полдень. Когда в Киеве 5 часов утра, в Токио – полдень. Сколько времени в Нью-Йорке, когда в Токио 5 часов утра?
Математика
Когда в Нью-Йорке 5 часов утра, в Киеве – полдень. Когда в Киеве 5 часов утра, в Токио – полдень. Сколько времени в Нью-Йорке, когда в Токио 5 часов утра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-5=7(час) -разница во времени между Нью-Йорком и Киевом 12-5=7(час) - разница во времени между Токио и Киевом 7+7=14(час) - разница во времени между Токио и Нью-Йорком 5+14=19(час) - в Нью-Йорке Нью-Йорк Киев Токио 5ч 12ч 5ч 12ч ? ч 5ч
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