Когда в Нью-Йорке 5 часов утра, в Киеве – полдень. Когда в Киеве 5 часов утра, в Токио – полдень. Сколько времени в Нью-Йорке, когда в Токио 5 часов утра?

Математика
Когда в Нью-Йорке 5 часов утра, в Киеве – полдень. Когда в Киеве 5 часов утра, в Токио – полдень. Сколько времени в Нью-Йорке, когда в Токио 5 часов утра?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-5=7(час) -разница во времени между Нью-Йорком и Киевом 12-5=7(час) - разница во времени между Токио и Киевом 7+7=14(час) - разница во времени между Токио и Нью-Йорком 5+14=19(час) - в Нью-Йорке  Нью-Йорк                        Киев                        Токио     5ч                                  12ч                                                                                    5ч                              12ч     ? ч                                                                      5ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Виноград присушке теряет 65% своей массы.Сколько изюма(сушёного винограда)получится из 400 кг;350 кг;1,8 т свежего винограда?
Ответить
Алгебра
Прямая y=kx+4 проходит через точку А (1:1) Чему равно значение k ? 
Ответить
Английский язык
помогите мне нужен диалог официант и посетитель на английском языке с переводом
Ответить
Алгебра
выпуская в день на 2 станка больше чем намечено по плану завод выпустил 80 станков за 2 дня до срока. сколько станков в день выпускал завод?
Ответить
Русский язык
Укажите количество грамматических основ. Знала тетя Груня,что своего добилась,что теперь выживет этот солдат,потому что боль свою победил, и ещё за...
Ответить