Прямая y=kx+4 проходит через точку А (1:1) Чему равно значение k ? 

Алгебра
Прямая y=kx+4 проходит через точку А (1:1) Чему равно значение k ? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Подставляем координаты точки A:   1 = 1* k + 4   k = -3  Ответ: -3.   ВСЁ =) 
Гость:
Подставим координаты точки А в функции, получим: 1=k+4 k=-3
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