Прямая y=kx+4 проходит через точку А (1:1) Чему равно значение k ?
Алгебра
Прямая y=kx+4 проходит через точку А (1:1) Чему равно значение k ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем координаты точки A: 1 = 1* k + 4 k = -3 Ответ: -3. ВСЁ =)
Гость:
Подставим координаты точки А в функции, получим: 1=k+4 k=-3
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