Виноград присушке теряет 65% своей массы.Сколько изюма(сушёного винограда)получится из 400 кг;350 кг;1,8 т свежего винограда?
Алгебра
Виноград присушке теряет 65% своей массы.Сколько изюма(сушёного винограда)получится из 400 кг;350 кг;1,8 т свежего винограда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
остается 45% = 0,45 400 кг = 180 кг 350 кг = 157 кг 500 гр 1,8 т = 810 кг везде умножать на 0.45
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