Виноград присушке теряет 65% своей массы.Сколько изюма(сушёного винограда)получится из 400 кг;350 кг;1,8 т свежего винограда?

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Виноград присушке теряет 65% своей массы.Сколько изюма(сушёного винограда)получится из 400 кг;350 кг;1,8 т свежего винограда?

Автор: Гость