в каких частях США наиболее вероятна занятость людей в : 1) добыче нефти , 2) авиаракетно-космической промышленности 3) выращивании цыплят

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в каких частях США наиболее вероятна занятость людей в : 1) добыче нефти , 2) авиаракетно-космической промышленности 3) выращивании цыплят

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