в каких частях США наиболее вероятна занятость людей в : 1) добыче нефти , 2) авиаракетно-космической промышленности 3) выращивании цыплят
Українська література
в каких частях США наиболее вероятна занятость людей в : 1) добыче нефти , 2) авиаракетно-космической промышленности 3) выращивании цыплят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) авиаракетно-косической промышленности
Гость:
) авиаракетно-космической промышленности
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