даны векторы: а{3;-6}, в=-2i+2j, с=1/3а-в. Найти координаты вектора с
Геометрия
даны векторы: а{3;-6}, в=-2i+2j, с=1/3а-в. Найти координаты вектора с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с = 1/3 * (3;6) - (-2;2) = (1;2) -(-2;2) =(3;0); Ответ: с{3;0}
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