Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г. раствора , в котором содержится 30 % сахара,чтобы получить раствор ,содержащий 20% сахара ?
Математика
Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г. раствора , в котором содержится 30 % сахара,чтобы получить раствор ,содержащий 20% сахара ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120г-30% хг-100% х=400г(образуется 100%-ый раствор) 400г-100% хг-20% х=80г воды-нужно добавить.
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