Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г. раствора , в котором содержится 30 % сахара,чтобы получить раствор ,содержащий 20% сахара ?

Математика

Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г. раствора , в котором содержится 30 % сахара,чтобы получить раствор ,содержащий 20% сахара ?

Автор: Гость