сочинение на тему описание книга)

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Если можно любую книгу,то вот описание книги Артур и Минипуты: Артур и минипуты — первая книга серии «Артур» писателя Люка Бессона, в которой рассказывается о приключениях десятилетнего мальчика в волшебной стране маленьких минипутов.Маленький мальчик Артур прочитав старинную книгу о дедушкиных приключениях в Африке хочет отыскать сокровище, чтобы помочь своей бабушке. Мастер фантазии, иллюзии, головокружительных сюжетов Люк Бессон, режиссер "Пятого элемента", "Никиты", "Голубой бездны" и других замечательных кинофильмов создает новую сказку. Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране крохотных существ - минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал. Бабушке Артура грозит беда: ее большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и начинаются невероятные приключения, во время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем. В этой сказочной повести есть все - тайны, загадки, погони, клады, волшебство.