Проверьте,верно ли разобраны имена существительные.Исправьте ошибки. На сосне мы увидели пёстрого дятла.Я захотел найти его гнездо. 1.(На) сосне-сущ.,нач.форма-сосне,собств.,неодуш.,ж.р.,ед.ч.,Д.п. 2.Дятла-сущ.,нач.форма-дятлы,...

Русский язык

Проверьте,верно ли разобраны имена существительные.Исправьте ошибки. На сосне мы увидели пёстрого дятла.Я захотел найти его гнездо. 1.(На) сосне-сущ.,нач.форма-сосне,собств.,неодуш.,ж.р.,ед.ч.,Д.п. 2.Дятла-сущ.,нач.форма-дятлы,нариц.,одуш.,м.р.,ед.ч.,Р.п. 3.Гнездо-сущ.,нач.форма-гнездо,нариц.,неодуш.,ср.р.,Им.п. -Подсказка.Надо найти и исправить шесть ошибок

Автор: Гость