Проверьте,верно ли разобраны имена существительные.Исправьте ошибки. На сосне мы увидели пёстрого дятла.Я захотел найти его гнездо. 1.(На) сосне-сущ.,нач.форма-сосне,собств.,неодуш.,ж.р.,ед.ч.,Д.п. 2.Дятла-сущ.,нач.форма-дятлы,...
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Проверьте,верно ли разобраны имена существительные.Исправьте ошибки. На сосне мы увидели пёстрого дятла.Я захотел найти его гнездо. 1.(На) сосне-сущ.,нач.форма-сосне,собств.,неодуш.,ж.р.,ед.ч.,Д.п. 2.Дятла-сущ.,нач.форма-дятлы,нариц.,одуш.,м.р.,ед.ч.,Р.п. 3.Гнездо-сущ.,нач.форма-гнездо,нариц.,неодуш.,ср.р.,Им.п. -Подсказка.Надо найти и исправить шесть ошибок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начальная форма: сосна нач форма дятел все имена собственные на сосне не дательный а предложный падеж гнездо ед.число и того 6 оштбок
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