с каким предметом или явлением природы можно сравнить книгу?
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с каким предметом или явлением природы можно сравнить книгу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может быть с солнцем Ведь книга как солнце, вечно, и как солнце озоряет нам путь..
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