Найдите геометрическое место точек М, являющихся точками пересечения каса-тельных к окружностям радиусов r и R, касающихся прямой l, и лежащих по одну сторону от неё
Геометрия
Найдите геометрическое место точек М, являющихся точками пересечения каса-тельных к окружностям радиусов r и R, касающихся прямой l, и лежащих по одну сторону от неё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть O1 и O2 — центры окружностей радиусов r и R соответственно. Если M — точка пересечения внутренних касательных, то O1M: O2M = r: R. Из этого условия легко получить, что расстояние от точки M до прямой l равно 2rR/(r + R). Поэтому все точки пересечения общих внутренних касательных лежат на прямой, параллельной прямой l и отстоящей от нее на расстояние 2rR/(r + R). P.S. вот такое решение я нашел в инете, но как его обосновать и что откуда взялось не допетрю ((.
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