Найдите геометрическое место точек М, являющихся точками пересечения каса-тельных к окружностям радиусов r и R, касающихся прямой l, и лежащих по одну сторону от неё

Геометрия
Найдите геометрическое место точек М, являющихся точками пересечения каса-тельных к окружностям радиусов r и R, касающихся прямой l, и лежащих по одну сторону от неё
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть O1 и O2 — центры окружностей  радиусов r и R соответственно. Если M — точка пересечения внутренних касательных, то O1M: O2M = r: R. Из этого условия легко получить, что расстояние от точки M до прямой l равно 2rR/(r + R). Поэтому все точки пересечения общих внутренних касательных лежат на прямой, параллельной прямой l и отстоящей от нее на расстояние 2rR/(r + R).  P.S. вот такое решение я нашел  в инете, но как его обосновать и что откуда взялось не допетрю ((.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уровнения реакций между а) карбонатом калия и хлоридом бария, б) гидроксидом натрия и углекислым газом, в) железом и кислородом, г) алюмин...
Ответить
Українська література
Назовите моря, омывающие территрию нашей страны. К какому типу они относятся? К каким океанам пренадлежат?
Ответить
Русский язык
с каким предметом или явлением природы можно сравнить книгу?
Ответить
Литература
сочинение на тему описание книга)
Ответить
Русский язык
Проверьте,верно ли разобраны имена существительные.Исправьте ошибки. На сосне мы увидели пёстрого дятла.Я захотел найти его гнездо. 1.(На) сосне-су...
Ответить