Напишите уровнения реакций между а) карбонатом калия и хлоридом бария, б) гидроксидом натрия и углекислым газом, в) железом и кислородом, г) алюминием и соляной кислотой, д) гидроксидом кальция и серной кислотой, е) оксидом маг...

Гость: Гость:

а) K2CO3 + BaCl2 = BaCO3(осадок) + 2KCl - реакция обмена б) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O - реакция обмена в) 3Fe + 2O2 = Fe3O4 (под температурой) - Реакция соединения г) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2(газ) - Реакция замещения д) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4(малорастворимое) + H2O - реакция нейтрализации(реакция обмена) е) MgO + SiO2 = MgSiO3 - реакция соединения (под температурой, не факт что 100% пойдет, так как и основный, и кислотный оксиды слабенькие, но теоретически всё правильно)