1)Мощность двигателя ракеты 15'000'000'000 Вт. Какую работу совершает двигатель за 2с? 2)Птица массой 600г парит на высоте 20м. Чему равна её потенциальная энергия относительно Змли?
Физика
1)Мощность двигателя ракеты 15'000'000'000 Вт. Какую работу совершает двигатель за 2с? 2)Птица массой 600г парит на высоте 20м. Чему равна её потенциальная энергия относительно Змли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A(работа) = 30 000 000 000 Дж 2) потенциальная энергия = mgh= 120 Дж
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