1)Мощность двигателя ракеты 15'000'000'000 Вт. Какую работу совершает двигатель за 2с? 2)Птица массой 600г парит на высоте 20м. Чему равна её потенциальная энергия относительно Змли?

Физика

1)Мощность двигателя ракеты 15'000'000'000 Вт. Какую работу совершает двигатель за 2с? 2)Птица массой 600г парит на высоте 20м. Чему равна её потенциальная энергия относительно Змли?

Автор: Гость