ток замыкается на вертикальную пружину, нижний конец которой на незначительную глубину погружен в ртуть. опишите дальнейшее состояние пружины и электрической цепи.
Физика
ток замыкается на вертикальную пружину, нижний конец которой на незначительную глубину погружен в ртуть. опишите дальнейшее состояние пружины и электрической цепи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лектрическая цепь замыкается. По пружине начинает течь ток. Возникает магнитное поле, а проводники притягиваются. Пружина сжимается, ток перестает течь, Пружина растягивается и снова касается ртути. Все повторяется.
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