ток замыкается на вертикальную пружину, нижний конец которой на незначительную глубину погружен в ртуть. опишите дальнейшее состояние пружины и электрической цепи.

Физика

ток замыкается на вертикальную пружину, нижний конец которой на незначительную глубину погружен в ртуть. опишите дальнейшее состояние пружины и электрической цепи.

Автор: Гость