Дан прямоугольник ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается этот прямоугольник: а) при центральной симметрии с центром в точке А б) при осевой симметрии с осью BD
Геометрия
Дан прямоугольник ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается этот прямоугольник: а) при центральной симметрии с центром в точке А б) при осевой симметрии с осью BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовать вам не смогу.. Но: в прямоугольник и отображается-АВ1С1Д1
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