Дан прямоугольник ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается этот прямоугольник: а) при центральной симметрии с центром в точке А б) при осевой симметрии с осью BD

Геометрия

Дан прямоугольник ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается этот прямоугольник: а) при центральной симметрии с центром в точке А б) при осевой симметрии с осью BD

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