у человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом. а ген дальтонизма рецессивен по отношению к нормальному зрению. кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выхо...
Биология
у человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом. а ген дальтонизма рецессивен по отношению к нормальному зрению. кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого дальтоника. определить генотип родителей и возможное потомство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-карие,а - голубые ,D-норма,d-дальтонизм P- жена - Aax^Dx^d ,муж - ааx^dy G- жена-Ax^D,Ax^d,ax^D,ax^d муж - ax^d,ay F- Aax^Dx^d,Aax^Dy,Aax^dx^d,Aax^dy,aax^Dx^d,aax^dx^d,aax^dy вроде все верно
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