у человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом. а ген дальтонизма рецессивен по отношению к нормальному зрению. кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выхо...

Биология

у человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом. а ген дальтонизма рецессивен по отношению к нормальному зрению. кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого дальтоника. определить генотип родителей и возможное потомство

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