Срочно!!! нужны загадки про дроби
Математика
Срочно!!! нужны загадки про дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все гномы трудились на руднике, проходили в перерывчик домой, а там им Белоснежка подавала вкусный обед. Однажды, после того, как гномы уже все съели замечательный суп, прелестная хозяюшка-Белоснежка подала на стол для них ДРОБЬ. Что это была за дробь?
Гость:
Десять солдат строились в ряд, десять солдат шли на парад. Из них две пятых было усатых. Сколько было безусых солдат? 10-(10:5*2)=6(безусых солдат)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка
Биология
у человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом. а ген дальтонизма рецессивен по отношению к нормальному зрению. кареглазая женщина с норма...
Математика
в урне лежало 30шаров, белых и красных. известно что среди любых 12шаров имеется хотябы один белый, а среди любых20- хотя бы один красный. на сколь...
Обществознание
Охарактерезуйте роль Китая в начале XXI в. в Азии и мире. Как развиваются российско-китайские отношения? При ответе используйте дополнительную лите...
Английский язык