Срочно!!! нужны загадки про дроби

Математика
Срочно!!! нужны загадки про дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 все гномы трудились на руднике, проходили в перерывчик домой, а там им Белоснежка подавала вкусный обед. Однажды, после того, как гномы уже все съели замечательный суп, прелестная хозяюшка-Белоснежка подала на стол для них ДРОБЬ. Что это была за дробь?
Гость:
Десять солдат строились в ряд, десять солдат шли на парад. Из них две пятых было усатых. Сколько было безусых солдат?   10-(10:5*2)=6(безусых солдат)
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