Срочно!!! нужны загадки про дроби

Гость: Гость:

все гномы трудились на руднике, проходили в перерывчик домой, а там им Белоснежка подавала вкусный обед. Однажды, после того, как гномы уже все съели замечательный суп, прелестная хозяюшка-Белоснежка подала на стол для них ДРОБЬ. Что это была за дробь?