Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка

Гость: Гость:

1) К слову мальчик можно подобрать глагол: в прошедшем времени- играл в настоящем времени- играет в будущем времени- будет играть 2) К слову бабочка: в прошедшем времени-летала в настоящем времени-летает в будущем времени-будет играть 3) К слову птица: в прошедшем времени-чирикала в настоящем времени-чирикает в будущем времени-будет чирикать 4) К слову музыка: в прошедшем времени-звучала в настоящем времени-звучит в будущем времени-будет звучать