Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка
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Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик выздоравливает. (наст. вр.) Мальчик болел.(прошедш. вр.) Мальчик поправится. (буд. вр.) Бабочка порхает. Бабочка улетела. Бабочка прилетит. Птица поёт. Птица замёрзла. Птица вернётся. Музыка звучит. Музыка остановилась. Музыка заиграет.
Гость:
1) К слову мальчик можно подобрать глагол: в прошедшем времени- играл в настоящем времени- играет в будущем времени- будет играть 2) К слову бабочка: в прошедшем времени-летала в настоящем времени-летает в будущем времени-будет играть 3) К слову птица: в прошедшем времени-чирикала в настоящем времени-чирикает в будущем времени-будет чирикать 4) К слову музыка: в прошедшем времени-звучала в настоящем времени-звучит в будущем времени-будет звучать
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