Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка

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Подбери и запиши, к данным существительным глаголы в настоящем, прошедшим и будущем времени. мальчик бабочка птица музыка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик выздоравливает. (наст. вр.) Мальчик болел.(прошедш. вр.) Мальчик поправится. (буд. вр.)   Бабочка порхает. Бабочка улетела. Бабочка прилетит.   Птица поёт. Птица замёрзла.  Птица вернётся.   Музыка звучит. Музыка остановилась. Музыка заиграет.     
Гость:
1) К слову мальчик можно подобрать глагол:    в прошедшем времени- играл    в настоящем времени- играет    в будущем времени- будет играть 2) К слову бабочка:     в прошедшем времени-летала     в настоящем времени-летает     в будущем времени-будет играть 3) К слову птица:     в прошедшем времени-чирикала     в настоящем времени-чирикает     в будущем времени-будет чирикать 4) К слову музыка:     в прошедшем времени-звучала     в настоящем времени-звучит     в будущем времени-будет звучать         
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