сколько осей симметрии имеет ромб, не являющийся квадратом? Ответ проиллюстрируйте чертежом

Геометрия
сколько осей симметрии имеет ромб, не являющийся квадратом? Ответ проиллюстрируйте чертежом
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Автор: Гость
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