1. Вычислите: а) 78,56 × 1,05; б) 46,508 : 1,51; в) 0,000135 : 2,7. 2. На соревнованиях по гимнастике двое судей оценили выступление спортсмена в 9,4 балла, трое в 9,5 балла и еще трое в 9,6 балла. Найдите средний балл спортс...
Математика
1. Вычислите: а) 78,56 × 1,05; б) 46,508 : 1,51; в) 0,000135 : 2,7. 2. На соревнованиях по гимнастике двое судей оценили выступление спортсмена в 9,4 балла, трое в 9,5 балла и еще трое в 9,6 балла. Найдите средний балл спортсмена. 3О. За 600 г масла и 1,4 кг творога заплатили 103 р. 80 к. Какова цена 1 кг творога, если 1 кг масла стоит 75 р? 4О. В два магазина завезли 5,28 ц рисовой крупы. После того, как из первого магазина продали 1,3 ц, а из второго 2,54 ц крупы, то в первом магазине крупы осталось в 2 раза больше, чем во втором. Сколько центнеров крупы завезли в каждый магазин первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 82.488;30.8; 0.00005 2)2*9.4=18.8 ;3*9.5=28.5; 3*9.6=28.8 18.8+28.5+28.8=76.1/8=9.5125 -СРЕДНИИ БАЛ 3)75*0.6=45 р-600 гр масла;10380-4500=58р80к- 1,4 кг творога;5880/1400=4,2р-100 г творога;4.2*1000= 4200к=42 -кг творога 4)1,3+2,54=3,84 ц продали всего 2 маг; 5,28-3,84=1.44ц всего осталось 1.44/3=0.48 - осталось во 2 магазине 0,48*2= 0,96 ц в 1 маг. 1,3+0,96=2,26 ц завезли в 1й маг. 2,54+0,48=3,02 ц во 2й
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