CaCo3- больше CaO+CO2 Al+CuCl2- больше Cu+AlCl3 HCl+Mg- больше MgCl2+H2 Si+O2- больше SiO2 Mn2O7+H2O- больше HMnO4 Указать коэффициенты

Химия

CaCo3- больше CaO+CO2 Al+CuCl2- больше Cu+AlCl3 HCl+Mg- больше MgCl2+H2 Si+O2- больше SiO2 Mn2O7+H2O- больше HMnO4 Указать коэффициенты

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