CaCo3- больше CaO+CO2 Al+CuCl2- больше Cu+AlCl3 HCl+Mg- больше MgCl2+H2 Si+O2- больше SiO2 Mn2O7+H2O- больше HMnO4 Указать коэффициенты
Химия
CaCo3- больше CaO+CO2 Al+CuCl2- больше Cu+AlCl3 HCl+Mg- больше MgCl2+H2 Si+O2- больше SiO2 Mn2O7+H2O- больше HMnO4 Указать коэффициенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCo3->CaO+CO2 все коэффициенты - по 1. 2Al+ 3CuCl2->3Cu+ 2AlCl3 2HCl+Mg->MgCl2+H2 Si+O2->SiO2 все коэффициенты - по 1. Mn2O7+H2O-> 2HMnO4
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