В полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец . Одновременно по той же дороге навстречу им из а вышел отряд стражников .Через час стражники встретили скорохода , еще через 2 часа они встретили торговца , а еще через ...

Математика

В полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец . Одновременно по той же дороге навстречу им из а вышел отряд стражников .Через час стражники встретили скорохода , еще через 2 часа они встретили торговца , а еще через 3 часа стражники прибыли в столицу . Во сколько раз быстрее торговца идет скороход? (А) 2 (Б)3 (В) 4 (Г) 5 (Д) 6

Автор: Гость