В полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец . Одновременно по той же дороге навстречу им из а вышел отряд стражников .Через час стражники встретили скорохода , еще через 2 часа они встретили торговца , а еще через ...
Математика
В полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец . Одновременно по той же дороге навстречу им из а вышел отряд стражников .Через час стражники встретили скорохода , еще через 2 часа они встретили торговца , а еще через 3 часа стражники прибыли в столицу . Во сколько раз быстрее торговца идет скороход? (А) 2 (Б)3 (В) 4 (Г) 5 (Д) 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1-скорость скорохода, V2-скорость торговца, V3-скорость стражников. С момента начала движения стражники прошли путь 6*V3=6V3. Через 1 час стражники прошли 1*V3=V3, а скороход 1*V1=V1. Стражникам осталось пройти 6V3-V3=5V3. 5V3=V1. За 3 часа с момента начала движения (1ч+2ч) стражника прошли путь 3*V3=3V3, а торговец 3*V2=3V2. Стражникам осталось пройти 6V3-3V3=3V3. 3V3=3V2, V3=V2. V1/V2=5V3/V3=5 Ответ: Г
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