Как распознать водород в химической реакции с цинком и соляной кислотой?
Химия
Как распознать водород в химической реакции с цинком и соляной кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
его получают чаще всего в аппарате Кипа взаимодействием цинка с соляной кислотой: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 ↑. распознат = При поднесении к пламени раздается «хлопок» или «лающий» звук
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