Запиши высказывания на математическом языке. Построй отрицание ложных высказываний и обоснуй их. а) Если целое число меньше 1, то оно меньше или равно 0. б) Если первое число на 4 больше второго, то второе на 4 меньше первого. ...
Математика
Запиши высказывания на математическом языке. Построй отрицание ложных высказываний и обоснуй их. а) Если целое число меньше 1, то оно меньше или равно 0. б) Если первое число на 4 больше второго, то второе на 4 меньше первого. в) Если сумма двух чисел равна натуральному числу, то каждое из этих чисел является натуральным числом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) a<1 Если а=0, то 0<1 Если а= - 2, то - 2<1 б) а - 4 = b a - b = 4 Если a = 9 , то 9 - 4 = 5 , 9 - 5 = 4 в) Пусть a+b=1, тогда а=1-b ; b=1-а Если а=2, то b=1-2 b= - 1 Значит,высказывание ложное.
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