Запиши высказывания на математическом языке. Построй отрицание ложных высказываний и обоснуй их. а) Если целое число меньше 1, то оно меньше или равно 0. б) Если первое число на 4 больше второго, то второе на 4 меньше первого. ...

Математика

Запиши высказывания на математическом языке. Построй отрицание ложных высказываний и обоснуй их. а) Если целое число меньше 1, то оно меньше или равно 0. б) Если первое число на 4 больше второго, то второе на 4 меньше первого. в) Если сумма двух чисел равна натуральному числу, то каждое из этих чисел является натуральным числом.

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