Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое развитие Китая после Второй мировой войны. Какое значение для Китая имели отношения с СССР?

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КИтай решила провести реформы 1)стимулирование сельскохозяйственного производства и легкой промышленности; 2)сокращение объема капиталовложений до оптимального уровня; 3)сокращение городского населения; 4)модернизация техники; 5)регулирование рынка и восстановление его жизнедеятельности; 6)регулирование внешней торговли; 7)совершенствование культуры, науки, изобретательства; 8)восстановление земельных угодий и рачительному их использованию; 9)оптимизация планирования экономики в пользу развития сельского хозяйства, легкой промышленности.