Недалеко от Венеции расположены три острова : Мурано , Бурано и Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано . Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров . При этом 5 человек посетили Торчелло , 13 че...

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Недалеко от Венеции расположены три острова : Мурано , Бурано и Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано . Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров . При этом 5 человек посетили Торчелло , 13 человек побывали на Мурано и 9 человек - на Бурано.Сколько туристов посетили ровно два острова? (а)2 , (б) 3, (в) 4, (г) 5, (д) 9.

Автор: Гость