Недалеко от Венеции расположены три острова : Мурано , Бурано и Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано . Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров . При этом 5 человек посетили Торчелло , 13 че...
Математика
Недалеко от Венеции расположены три острова : Мурано , Бурано и Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано . Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров . При этом 5 человек посетили Торчелло , 13 человек побывали на Мурано и 9 человек - на Бурано.Сколько туристов посетили ровно два острова? (а)2 , (б) 3, (в) 4, (г) 5, (д) 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется ответ в)4. Из 9-ти человек побывавших на Бурано - 5 посетило и Торчелло, т.е. 3 острова. Получается 9 - 5 = 4. Только меня смущает что туристов было 15 чел., а Мурано посетило только 13. Где остальные 2 человека. По логике они тоже должны были посетить Мурано.
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