На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?

Математика

На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?

Автор: Гость