На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?
Математика
На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% - было зрителей 100%+60%=160% - стало зрителей 100% -была выручка 100%+20%=120% - стала выручка 120% выручки от 160% зрителей 120:160=0,75=75% - составляет новая цена билета от старой 100% - старая цена билета 100%-75%=25% Ответ: на 25% снижена цена билета.
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