На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?

Математика
На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% - было зрителей 100%+60%=160% - стало зрителей 100% -была выручка 100%+20%=120% - стала выручка   120% выручки от 160% зрителей 120:160=0,75=75% - составляет новая цена билета от старой 100% - старая цена билета 100%-75%=25% Ответ: на 25% снижена  цена билета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны а и b.Докажите.что его площадь равна S=1/2ab
Ответить
Химия
Как можно распознать водород?
Ответить
Математика
У вас есть чашечные весы и гири весом 1г, 3г, 9г, 27г и 81г (каждой - по одной штуке). Как на этих весах уравновесить груз весом 61г? (гири можно к...
Ответить
Математика
Запиши высказывания на математическом языке. Построй отрицание ложных высказываний и обоснуй их. а) Если целое число меньше 1, то оно меньше или ра...
Ответить
Обществознание
Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое развитие Китая после Второй мировой войны. Какое значение для Китая имели отношения с СССР?
Ответить