В новом доме 360 квартир. Если взять 1/2 всех проданных квартир и 1/4 всех остальных квартир, то тех и других квартир будет поровну. Сколько всего квартир продано в новом доме?
Математика
В новом доме 360 квартир. Если взять 1/2 всех проданных квартир и 1/4 всех остальных квартир, то тех и других квартир будет поровну. Сколько всего квартир продано в новом доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - количество проданых квартир, 360-х - количество остальных квартир, 1/2*x-1/4*(360-х)=0, (если числа равны, то их разница равна 0) 1/2*х-90+1/4*x=0, 3/4*х-90=0, 3/4*х=90, х=90*4/3, х=120
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