В новом доме 360 квартир. Если взять 1/2 всех проданных квартир и 1/4 всех остальных квартир, то тех и других квартир будет поровну. Сколько всего квартир продано в новом доме?

Математика

В новом доме 360 квартир. Если взять 1/2 всех проданных квартир и 1/4 всех остальных квартир, то тех и других квартир будет поровну. Сколько всего квартир продано в новом доме?

Автор: Гость