Учащиеся выехали на экскурсию тремя одинаковыми автобусами. В первый автобус сели 28 учеников,во второй -29,а в третий-33.Можно ли было разместить учащихся поровну??? плз помогите мне

Математика

Учащиеся выехали на экскурсию тремя одинаковыми автобусами. В первый автобус сели 28 учеников,во второй -29,а в третий-33.Можно ли было разместить учащихся поровну??? плз помогите мне

Автор: Гость