Учащиеся выехали на экскурсию тремя одинаковыми автобусами. В первый автобус сели 28 учеников,во второй -29,а в третий-33.Можно ли было разместить учащихся поровну??? плз помогите мне
Математика
Учащиеся выехали на экскурсию тремя одинаковыми автобусами. В первый автобус сели 28 учеников,во второй -29,а в третий-33.Можно ли было разместить учащихся поровну??? плз помогите мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28 +29 +33 = 90 учеников всего 2) 90 : 3 =30 учеников в 1 автобусе Ответ : можно было рассадить по 30 учеников в три автобуса
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