Как, прилетев на незнакомую планету, космонавты могут с помощью чувствительного гальванометра и мотка проволки определить, обладает планета магнитным полем или нет?
Физика
Как, прилетев на незнакомую планету, космонавты могут с помощью чувствительного гальванометра и мотка проволки определить, обладает планета магнитным полем или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо подключить проволоку к клеммам гальванометра и начать двигаться при пермещении в магнитном поле в проволоке возникнет эдс и кончно индукционный ток --стрелка гальванометра отклонится
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