Как, прилетев на незнакомую планету, космонавты могут с помощью чувствительного гальванометра и мотка проволки определить, обладает планета магнитным полем или нет?

Физика

Как, прилетев на незнакомую планету, космонавты могут с помощью чувствительного гальванометра и мотка проволки определить, обладает планета магнитным полем или нет?

Автор: Гость