найти промежуток возрастания и убывания f(x)=x^2-6x+5
Математика
найти промежуток возрастания и убывания f(x)=x^2-6x+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим производную и промежутки ее знакопостоянства: y' = 2x-6 = 0 при х = 3 (-) (+) -----------------[3]--------------- у возрастает при х: [3; бескон). у убывает при х: (-беск; 3]
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