теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 352 км и после стоянки возврашается в пункт отправления.найдите скорость теплохода в неподвижной воде,если скорость течения равна 3 км/ч,стоянка длится 6 часов, в пункт отп...

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теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 352 км и после стоянки возврашается в пункт отправления.найдите скорость теплохода в неподвижной воде,если скорость течения равна 3 км/ч,стоянка длится 6 часов, в пункт отправления теплоход возврашается через 44 часа после отплытия из него.ответ дайте в км\ч

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