теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 352 км и после стоянки возврашается в пункт отправления.найдите скорость теплохода в неподвижной воде,если скорость течения равна 3 км/ч,стоянка длится 6 часов, в пункт отп...
Алгебра
теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 352 км и после стоянки возврашается в пункт отправления.найдите скорость теплохода в неподвижной воде,если скорость течения равна 3 км/ч,стоянка длится 6 часов, в пункт отправления теплоход возврашается через 44 часа после отплытия из него.ответ дайте в км\ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - скорость теплохода в неподвижной воде, х+3 - скорость теплохода по течению реки, х-3 - скорость теплохода против течению реки, 352/(х+3) - время движения по течению реки, 352/(х-3) - время движения против течению реки, 352/(х+3) + 352/(х-3) + 6 = 44, 352/(х+3)+352/(х-3)-38=0, 352(x-3)+352(x+3)-38(x+3)(x-3)=0, 352x-1056+352x+1056-38x^2+342=0, -38x^2+704x+342=0, 19x^2-352x-171=0, D1=176^2+19*171=30976+3249=34225, sqrt(D1)=sqrt(34225)=185, x1=(176-185)/19=-9/19 <0 - не соответствует условию задачи, x2=(176+185)/19=19. Ответ: 19 км/ч
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