в правильной треугольной пирамиде SABC N-середина ребра ВС S-вершина пирамиды. известно что SN=6, а площадь боковой поверхности равна 54. найти длину отрезка АВ
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде SABC N-середина ребра ВС S-вершина пирамиды. известно что SN=6, а площадь боковой поверхности равна 54. найти длину отрезка АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если N середина BC, то SN высота боковой грани( AN перпенд. BC, SN перпенд. ИС по теореме про три перпенд.) Sбп=S(BSC)*3 54=(6*BC)*3/2 108=18*BC BC=6 В основании правильный треуг., значит AB=6
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