в правильной треугольной пирамиде SABC N-середина ребра ВС S-вершина пирамиды. известно что SN=6, а площадь боковой поверхности равна 54. найти длину отрезка АВ

Гость: Гость:

Если N середина BC, то SN высота боковой грани( AN перпенд. BC, SN перпенд. ИС по теореме про три перпенд.) Sбп=S(BSC)*3 54=(6*BC)*3/2 108=18*BC BC=6 В основании правильный треуг., значит AB=6