Закончите уравнения следующих реакций Na2CO3+HCL- больше NaOH+HCL- больше Fe(OH)3-+HNO3- больше Mg+H2SO2- больше Пожее побыстрее

Химия
Закончите уравнения следующих реакций Na2CO3+HCL- больше NaOH+HCL- больше Fe(OH)3-+HNO3- больше Mg+H2SO2- больше Пожее побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 NaOH+HCl=NaCl+H2O Fe(OH)3+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O Mg+H2SO3=MgSO3+H2 Может быть H2SO3 или H2SO4 H2SO2 не бывает 
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