1.Слова,в которых звуков больше,чем букв : а) ударение б)лестница в)здоровье г)яблочко
Русский язык
1.Слова,в которых звуков больше,чем букв : а) ударение б)лестница в)здоровье г)яблочко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) яблочко 7 букв 8 звуков я обозначает два звука А) ударение 8 букв 9 звуков е на конце обозначает два звука
Гость:
ударение- 8 букв, но 9 звуков : буква Е реализуется двумя звуками [Й*]и [Э] яблочко - 7 букв, но 8 звуков: буква Я реализуется двумя звуками [Й*] и [А]
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