В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 6 см, угол между боковым ребром и плоскостью основания 60 градусов. Найдите объем пирамиды

Геометрия
В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 6 см, угол между боковым ребром и плоскостью основания 60 градусов. Найдите объем пирамиды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC основание, S вершина, которая проектируется в центр основания, S проектируется в О.Треуг.ASO прямоуг.Найдем SO,AO AO=3(против угла в 30 гр.). SO=3*sqrt(3)(корень квадратній из 3) AO=AB*sqrt(3)/3 3*3=AB*sqrt(3)  AB=3*sqrt(3)  V=S(ABC)*SO/3 S(ABC)=AB^2*sqrt(3)/4 формула S(ABC)= 27*sqrt(3)/4 V=  27*sqrt(3)* 3*sqrt(3)/12=81/4=20,25 
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