В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 6 см, угол между боковым ребром и плоскостью основания 60 градусов. Найдите объем пирамиды

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ABC основание, S вершина, которая проектируется в центр основания, S проектируется в О.Треуг.ASO прямоуг.Найдем SO,AO AO=3(против угла в 30 гр.). SO=3*sqrt(3)(корень квадратній из 3) AO=AB*sqrt(3)/3 3*3=AB*sqrt(3) AB=3*sqrt(3) V=S(ABC)*SO/3 S(ABC)=AB^2*sqrt(3)/4 формула S(ABC)= 27*sqrt(3)/4 V= 27*sqrt(3)* 3*sqrt(3)/12=81/4=20,25