За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительностью?????

Математика
За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительностью?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 108 : 3 =36 куб.м за 1 час 2) 36 х 4 =144 куб.м за 4 часа
Гость:
108м3 : 3 ч. = 36 м3/ч.  выберет экскаватор за час  36 м3/ч. * 4 ч. = 144 м3  выберет экскаватор за 4 часов
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