За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительностью?????

Математика

За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительностью?????

Автор: Гость