Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже,при температуре 20 С, охлаждается до 5 С. Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. Серебро - 0,...
Физика
Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже,при температуре 20 С, охлаждается до 5 С. Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. Серебро - 0,23 кДж/ кг * К В. Железо - 0,46 кДж/кг * К Г. Алюминий - 0,88 кДж/ кг *К Д. Вода - 4,19 кДж/ кг *К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? Д. Вода - 4,19 кДж/ кг *К у воды самая высокая теплоемкость в ф-ле с Q=cm(T2-T1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-->CO2-->NA2CO3-->NAHCO3-->NA2CO3-->NA2CO3 умноженное на 10h2o
Математика
Математика
За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительност...