Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже,при температуре 20 С, охлаждается до 5 С. Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. Серебро - 0,...

Физика
Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже,при температуре 20 С, охлаждается до 5 С. Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. Серебро - 0,23 кДж/ кг * К В. Железо - 0,46 кДж/кг * К  Г. Алюминий - 0,88 кДж/ кг *К Д. Вода - 4,19 кДж/ кг *К
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое из этих веществ отдаст при этом наибольшее количество теплоты? Д. Вода - 4,19 кДж/ кг *К у воды  самая высокая теплоемкость  в ф-ле  с Q=cm(T2-T1)
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