Папа купил 4 арбуза.Масса первого арбуза 6 кг. а масса второго на 2 кг. больше.Масса третьего арбуза в 2 раза меньше массы второго и на 3 кг.меньше массы четвёртого арбуза. Чему равна масса четырёх арбузов вместе?

Математика

Папа купил 4 арбуза.Масса первого арбуза 6 кг. а масса второго на 2 кг. больше.Масса третьего арбуза в 2 раза меньше массы второго и на 3 кг.меньше массы четвёртого арбуза. Чему равна масса четырёх арбузов вместе?

Автор: Гость