Папа купил 4 арбуза.Масса первого арбуза 6 кг. а масса второго на 2 кг. больше.Масса третьего арбуза в 2 раза меньше массы второго и на 3 кг.меньше массы четвёртого арбуза. Чему равна масса четырёх арбузов вместе?
Математика
Папа купил 4 арбуза.Масса первого арбуза 6 кг. а масса второго на 2 кг. больше.Масса третьего арбуза в 2 раза меньше массы второго и на 3 кг.меньше массы четвёртого арбуза. Чему равна масса четырёх арбузов вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2=8 (кг) -это масса 2-го арбуза 8:2=4 (кг)- это масса 3-го арбуза 4+3=7 (кг)-это масса 4-го арбуза 6+8+4+7 = 25(кг) - это общая масса всех арбузов. Ответ: 25 кг общая масса всех арбузов.
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