Часть тела котрой нет у животных,но есть у человека"  

История
Часть тела котрой нет у животных,но есть у человека"  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руки,,,,ноги вроде бы а так ни знаю, ведь у животных не руки и ноги , а лапыыы
Гость:
Я считаю,что это пальцы! у животных их нету,а у человека есть.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему рассказ Куприна называется Тапер???
Ответить
Физика
Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже,при температуре 20 С, охлаждается до 5 С. Какое из этих веществ отдаст при...
Ответить
Химия
напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-->CO2-->NA2CO3-->NAHCO3-->NA2CO3-->NA2CO3 умноженное на 10h2o
Ответить
Математика
округлить 82719,364 до сотен
Ответить
Математика
За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительност...
Ответить