Часть тела котрой нет у животных,но есть у человека"
История
Часть тела котрой нет у животных,но есть у человека"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руки,,,,ноги вроде бы а так ни знаю, ведь у животных не руки и ноги , а лапыыы
Гость:
Я считаю,что это пальцы! у животных их нету,а у человека есть.
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