бассейн имеет размер 12м на 25м. Рабочий выкладывает плиткой 3 кв.м в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Математика

бассейн имеет размер 12м на 25м. Рабочий выкладывает плиткой 3 кв.м в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Автор: Гость