бассейн имеет размер 12м на 25м. Рабочий выкладывает плиткой 3 кв.м в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Математика
бассейн имеет размер 12м на 25м. Рабочий выкладывает плиткой 3 кв.м в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.найдем площадь бассейна 12*25=300кв.м. площадь бассейна. 2.найдем сколько дней понадовится  300/3=100 дней понадовится  рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне
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